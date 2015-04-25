حبس المتهمين بمحاولة اغتيال المقدم محمد فيصل رئيس مباحث العياط السابق

أمرت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد الطماوى مدير النيابة اليوم السبت، بحبس عناصر الخلية الإرهابية، التى تم ضبطها مؤخرًا بالعياط والتى يتزعمهما شخص يدعى "أحمد.م.ن" والذين شرعوا فى اغتيال رئيس مباحث العياط السابق المقدم محمد فيصل، بعدما حاولوا استدراجه ببلاغ وهمى إلى إحدى قرى العياط، وفجروا قنبلة بمكان تواجده 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن، قد تمكنوا من ضبط خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص يتزعمها شخص يدعى "أحمد.م.ن" بمركز العياط بجنوب الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الخلية الإرهابية مكونة من 3 أشخاص هم كل من "أحمد.م"، "شريف.م"، "محمد.ع" ويتزعمهم الأول، وأنهم عملوا خلال الفترة الأخيرة على استهداف الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، فضلًا عن استهداف محولات الكهرباء، ومحاولة اغتيال المقدم محمد فيصل رئيس مباحث العياط، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات معهم.