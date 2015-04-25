مباحث الجناين تعثر على قنابل ودانة آربى جى ولغم مضاد للدبابات بالسويس

تمكنت مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس ظهر اليوم من العثور على عدد " 5 " قنابل دفاعية ماركة ( F 1 ) وعدد " 1 " لغم أرضى مضاد " للدبابات "وعدد "1" دانة آر بى جى وجميعها من مخلفات الحروب.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد الوزير مدير أمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب أنه أثناء تمشيط رئيس مباحث قسم شرطة الجناين للمنطقة الصحراوية الملاصقة لخط القناة باتجاه كمين جنيفه تم العثور على مخلفات للحروب وكانت هذه المضبوطات معدة بشكل مريب وتم تجميعها بإحدى المناطق القريبة من الطريق الصحراوى السويس الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قيادات المديرية وخبراء المفرقعات بالحماية المدنية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وبفحص المنطقة تبين أنها خالية من المنشآت والأشخاص.

تم عمل كردون أمنى وإخطار سرية الإزالات بالقوات المسلحة لتولى شئونها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1097 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الجناين.



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إحدى الدانات مخبئة داخل أكياس



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إحدى دانات الحروب



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لغم أرضى



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المضبوطات بحى الجناين