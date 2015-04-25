صهر أول متوفى فى تسمم الشرقية ردا على "الصحة": لم يكن مريضاً بالكبد

قال أحمد محمد، زوج شقيقة ضحية تسمم الشرقية، إن المتوفى أحمد كمال زكى من مدينة الإبراهيمية، وكان يعالج من أمراض ويأخذ جلسات كهربائية بمستشفى العباسية بالقاهرة، ولم يشتك قبل ذلك من مرض الكبد، وهو مطلق ولا يعول أولادا.

وأوضح صهر المتوفى: "أعراض حالة الإعياء ظهرت عليه ليلة الخميس، حيث توجهت به لمستشفى المركزى وتم تعليق محلول فى الاستقبال وقال الطبيب إنه الحالة رقم 15 تصل بهذا الحال، وفسر ربما يكون بسبب تغير الجو، وفى الصباح تدهورت حالته الصحية، بعد مغص شديد وإسهال".



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شقيق زوجة الضحية أحمد كمال خلال روايته الحالة للصحة



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قيادات مديرية الصحة خلال التحقيق فى وفاة المريض



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الدكتور عمرو قنديل مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة

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