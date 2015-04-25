أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صهر أول متوفى فى تسمم الشرقية ردا على "الصحة": لم يكن مريضاً بالكبد

Google+ Print
قال أحمد محمد، زوج شقيقة ضحية تسمم الشرقية، إن المتوفى أحمد كمال زكى من مدينة الإبراهيمية، وكان يعالج من أمراض ويأخذ جلسات كهربائية بمستشفى العباسية بالقاهرة، ولم يشتك قبل ذلك من مرض الكبد، وهو مطلق ولا يعول أولادا.

وأوضح صهر المتوفى: "أعراض حالة الإعياء ظهرت عليه ليلة الخميس، حيث توجهت به لمستشفى المركزى وتم تعليق محلول فى الاستقبال وقال الطبيب إنه الحالة رقم 15 تصل بهذا الحال، وفسر ربما يكون بسبب تغير الجو، وفى الصباح تدهورت حالته الصحية، بعد مغص شديد وإسهال".

شقيق زوجة الضحية أحمد كمال خلال روايته الحالة للصحة -اليوم السابع -4 -2015
>

شقيق زوجة الضحية أحمد كمال خلال روايته الحالة للصحة

قيادات مديرية الصحة خلال التحقيق فى وفاة المريض -اليوم السابع -4 -2015
>

قيادات مديرية الصحة خلال التحقيق فى وفاة المريض

الدكتور عمرو قنديل مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة -اليوم السابع -4 -2015
>

الدكتور عمرو قنديل مدير الإدارة المركزية للطب الوقائى والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة

وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" فى مركز الإبراهيمية بالشرقية

بالفيديو.. مرضى التسمم بالشرقية يعالجون على رصيف المستشفى

أزمة بين أئمة الشرقية والمحافظ بسبب تسمم المياه..المحافظ يتهمهم بإثارة الفتنة ويحيلهم للتحقيق.. ويؤكد:"إحنا بنتعامل مع كفرة وربما دسوا حاجة فى المية".. والدعاة يردون بوقفة احتجاجية ويطالبونه بالاعتذار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد