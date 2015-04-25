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طالبتان بالصف الخامس الابتدائى تبتكر جهازا لمساعدة الغواصين على الغطس

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طالبتان بالصف الخامس الابتدائى تبتكر جهازا لمساعدة الغواصين على الغطس طالبتان بالصف الخامس الابتدائى تبتكر جهازا لمساعدة الغواصين على الغطس
ابتكرت طالبتان من مدرسة الثريا الخاصة بمحافظة المنوفية، مشروعا بعنوان "كيف تسبح كالسمكة"، لمساعدة الغواصين للغطس فى أعماق كبيرة بدون الحاجة إلى أنبوبة أوكسجين كبيرة الحجم.

قالت بسنت محمد الجوهرى، الطالبة بالصف الأول الإعدادى، أنه تم ابتكار جهاز يتنفس منه الغواص، ويخزن الهواء لتحويله إلى نيتروجين، يتم من خلاله توليد التيار الكهربائى لإضاءة مصباح داخل المياه، وهذا الجهاز يساعد على التخزين لفترة طويلة عند تعطل الجهاز، حتى يمكنه من الصعود إلى سطح المياه.

وأضافت بسنت محمد الجوهرى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" خلال مشاركتها فى فعاليات المراحل النهائية لمسابقات أبحاث العلوم والهندسة لطلاب المدارس، بجامعة النيل، أن هناك نوعا من الغواصين يحتاجون إلى الغوص لأعماق كبيرة، للبحث عن الآثار لذلك يجب أن تكون الأنبوبة صغيرة الحجم.

وأشارت بسنت، إلى أن هذا الجهاز سيساعد الأطفال على الغوص تحت المياه بدون حمل الأجهزة الكبيرة.

وأضافت نور محمد، الطالبة بالصف الخامس الابتدائى، والمشاركة فى المشروع، أن الجهاز يتكون من بطارية 4.5 فولت، وسلكين توصيل، ومغناطيس، وحبل، ومسمار، وسلك نحاس.
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