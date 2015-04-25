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حالتا إصابة بالتيفود لعاملين بمستشفى البلينا بسوهاج

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حالتا إصابة بالتيفود لعاملين بمستشفى البلينا بسوهاج حالتا إصابة بالتيفود لعاملين بمستشفى البلينا بسوهاج

نفى الدكتور السيد القط، مدير الإدارة الصحية بمركز البلينا بسوهاج، فى تصريح لوكالة “ONA”، ما تردد عن إصابة 25 ممرضة من ممرضات مستشفى البلينا المركزى بحمى التيفود، نتيجة إصابة 4 من العاملين بمطبخ المستشفى بالعدوى.

وأوضح أنه تم سحب عينات لـ 9 ممرضات من العاملات بالمستشفى، باﻻضافة الى 4 من العاملين بالمطبخ وثبت سلبية العينات، بينما أكد إصابة ممرضة وموظف بالعدوى تم عزلهم بمستشفى حميات البلينا ﻻتخاذ التدابير الطبية حيالهم كاجراء احترازى.

وتم أخذ عينات من مياة الشرب الموجودة بالمستشفى وعينات أخرى بأماكن إقامتهما بقريتى الحجز وبرخيل.

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