وزير البيئة: أجرينا تحاليل لـ350 عينة من مياه النيل والنتائج أثبتت سلامتها

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة مستمرة فى سحب عينات من مياه النيل للتأكد من سلامتها، موضحاً أن العينات جاءت كلها سلبية، لافتا أن الفوسفات شحيح الذوبان فى الماء ويترسب فى القاع.

وأوضح فهمى أنه تم أخذ 350 عينة لم تثبت أى منها أى تغير فى المواصفات الأساسية لمياه النيل، وأثبت عدم وجود إشعاعات كما أثير من قبل، وأكدت سلامة المياه.

وأكد أن مياه النيل بها جزء طبيعى من اليوارنيوم المسموح به فى كل العالم، وليس له تأثير على صحة الإنسان العامة، مشيراً إلى أن محطات المياه على بعد 12 كيلو متر، تم إغلاقها جميعها كإجراء احترازى، لحين التأكد من العينات التى أثبتت صلاحيتها وتم فتحها بعدها بساعات.

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