أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة: أجرينا تحاليل لـ350 عينة من مياه النيل والنتائج أثبتت سلامتها

Google+ Print
وزير البيئة: أجرينا تحاليل لـ350 عينة من مياه النيل والنتائج أثبتت سلامتها وزير البيئة: أجرينا تحاليل لـ350 عينة من مياه النيل والنتائج أثبتت سلامتها
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة مستمرة فى سحب عينات من مياه النيل للتأكد من سلامتها، موضحاً أن العينات جاءت كلها سلبية، لافتا أن الفوسفات شحيح الذوبان فى الماء ويترسب فى القاع.

وأوضح فهمى أنه تم أخذ 350 عينة لم تثبت أى منها أى تغير فى المواصفات الأساسية لمياه النيل، وأثبت عدم وجود إشعاعات كما أثير من قبل، وأكدت سلامة المياه.

وأكد أن مياه النيل بها جزء طبيعى من اليوارنيوم المسموح به فى كل العالم، وليس له تأثير على صحة الإنسان العامة، مشيراً إلى أن محطات المياه على بعد 12 كيلو متر، تم إغلاقها جميعها كإجراء احترازى، لحين التأكد من العينات التى أثبتت صلاحيتها وتم فتحها بعدها بساعات.


>محافظ قنا: انتشال 90% من الفوسفات الغارق بمياه النيل
>

وزير البيئة يشرب من مياه "الحنفية" فى قنا ليؤكد على سلامتها
>

وزير البيئة من قنا: غرق سفينة الفوسفات ليس له علاقة بتسمم الشرقية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365