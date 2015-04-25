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"الرى": إنهاء الطوارئ بقنا اليوم واستمرار تحليل المياه حتى رفع الصندل

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"الرى": إنهاء الطوارئ بقنا اليوم واستمرار تحليل المياه حتى رفع الصندل "الرى": إنهاء الطوارئ بقنا اليوم واستمرار تحليل المياه حتى رفع الصندل
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم انهاء حالة الطوارئ القصوى، التى تم رفعها بعد حادث غرق، ناقلة "الفوسفات" فى محافظة قنا الأسبوع الماضى، مع الاستمرار فى أخذ العينات حتى الانتهاء من انتشال جسم الحافلة وتطهير المياه من الرواسب.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة ومعدات القوات المسلحة نجحت فى تفريغ اغلب حمولة الصندل (أكثر من 90%) من الفوسفات عن طريق تطبيق أسلوب الشفط والتفريغ.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أنه تم نقل "الفوسفات" فى حاويات "صندلين" محيطين بالصندل الغارق، وتم تحريكهم منذ قليل، حيث سيتم التخلص من شحنة الفوسفات فى المقالب الخاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال الانتشال مستمرة ومتواصلة فى موقع الحدث عن طريق أجهزة ومعدات القوات المسلحة.


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