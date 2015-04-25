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بدء الاحتفالات بعيد تحرير سيناء فى إستاد القاهرة بإطلاق الألعاب النارية

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بدء الاحتفالات بعيد تحرير سيناء فى إستاد القاهرة بإطلاق الألعاب النارية بدء الاحتفالات بعيد تحرير سيناء فى إستاد القاهرة بإطلاق الألعاب النارية
بدأت الاحتفالات بعيد تحرير سيناء صباح اليوم السبت، بإستاد القاهرة الدولى بإطلاق الألعاب النارية، وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصرى إن وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى وعدد من رؤساء الجامعات، سيشاركون فى الاحتفال الرسمى بعيد تحرير سيناء بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولى فى تمام الخامسة مساءً.

وأضاف وزير الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع" أن الاحتفالات بدأت صباحاً بإطلاق الألعاب النارية بإستاد القاهرة، مشيرا إلى أن الاحتفالات بإستاد القاهرة هى الرسمية التى تنظمها الدولة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاحتفالات سيشارك بها نحو 10 آلاف شاب وفتاة من طلاب كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم مجموعة من العروض الرياضية والفنية والأغانى الوطنية وعروض فى الفنون الشعبية، فضلا عن عرض رياضى للطلائع.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أنه سيقام على هامش الاحتفال معرض لمنتجات أندية الفتاة؛ لإتاحة تسويق منتجاتهم المختلفة وإحياء الحرف التراثية والبيئية بمختلف المحافظات.


>- استاد القاهرة يستضيف السبت احتفالات "الشباب والرياضة" بعيد تحرير سيناء
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