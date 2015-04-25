استمرار توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بسبب حريق مصنع الخل بطنطا

تعرض طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى للشلل التام منذ الصباح الباكر، إثر الحريق الهائل المندلع فى مصنع الخل أمام قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.

وتسبب ذلك فى استياء السائقين وأصحاب السيارات والركاب لعدم فتح طرق بديلة لتسهيل حركة المرور على الطريق.

فى الوقت الذى تواصل فيه قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران بالمصنع قبل أن تمتد إلى المصانع المجاورة.

وقرر محافظ الغربية تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الحادث أولا بأول.

- شهود عيان على حريق مصنع خل الغربية: البراميل تطايرت نتيجة شدة الانفجارات