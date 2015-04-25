أولى صور حريق مصنع الخل فى قرية ميت حبيش بالغربية

ينشر "اليوم السابع" أولى صور حريق مصنع الخل المشتعل الكائن بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى أتت النيران على محتوياته.

ألسنة اللهب ترتفع فى سماء المنطقة المحيطة بمصنع الخل المحترق

>وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.



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حريق هائل فى مصنع الخل بالغربية



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ارتفاع ألسنة اللهب والدخان فى سماء مدينة طنطا



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صورة لحريق مصنع الخل من الجانب الآخر من الطريق وارتفاع ألسنة اللهب

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