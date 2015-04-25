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أولى صور حريق مصنع الخل فى قرية ميت حبيش بالغربية

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ينشر "اليوم السابع" أولى صور حريق مصنع الخل المشتعل الكائن بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى أتت النيران على محتوياته.
>ألسنة اللهب ترتفع فى سماء المنطقة المحيطة بمصنع الخل المحترق -اليوم السابع -4 -2015
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ألسنة اللهب ترتفع فى سماء المنطقة المحيطة بمصنع الخل المحترق


>وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

حريق هائل فى مصنع الخل بالغربية -اليوم السابع -4 -2015
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حريق هائل فى مصنع الخل بالغربية

ارتفاع ألسنة اللهب والدخان فى سماء مدينة طنطا -اليوم السابع -4 -2015
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ارتفاع ألسنة اللهب والدخان فى سماء مدينة طنطا

صورة لحريق مصنع الخل من الجانب الآخر من الطريق وارتفاع ألسنة اللهب -اليوم السابع -4 -2015
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صورة لحريق مصنع الخل من الجانب الآخر من الطريق وارتفاع ألسنة اللهب


>- شهود عيان على حريق مصنع خل الغربية: البراميل تطايرت نتيجة شدة الانفجارات

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