نيابة الشرقية تأمر بالكشف على متوفى الإبراهيمية وتحليل عينه من أمعائه

أمرت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، ظهر اليوم السبت، برئاسة أمير سويلم مدير النيابة، وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال، بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على متوفى حادث التسمم بالإبراهيمية وأخذ عينة من أمعائه لتحليها.

وكان "أحمد كمال زكى" 52 سنة حداد ومقيم بمدينة الإبراهيمية توجه لمستشفى الإبراهيمية العام، ضمن مصابى الابراهيمية ،وتم تحويله لمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق لعمل تحاليل غازات فى الدم، وفى صباح اليوم، توقفت عضلة القلب فجأة وتوفى وأفادت مصادر طبيبة أن المتوفى يعانى من أمراض الكبد وأن الوفاة ترجع لأسباب مرضية أخرى، فيما أفادت أسرته أنه توفى بسبب إصابته باشتباه تسمم ناتج عن تناوله مياه الشرب.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد رجب محمود، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية حالات متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة وقىء وإسهال، وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب، وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية، فيما لم تعلن أى جهة رسمية بالشرقية عن سبب التسمم وخاصة بعد أعلنت مياه الشرب أن المياه سلمية ومطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام الآدامى.

فيما بلغ عدد المصابين طباق ليبان صادر من مديرية الصحة 576 حالة، تماثل منهم 565 للشفاء وغادروا المستشفيات، فيما لا تزال 11 حالة محتجزة تحت الملاحظة.

وأوضح البيان الصادر من المديرية، أن الحالات المحتجزة مستقرة وهم 5 مصابين بمستشفى الإبراهيمية، ومصاب بمستشفى ديرب نجم المركزى، و5 حالات بمستشفى الزقازيق الجامعى منهم 4 بقسم الاستقبال وحالة بالقسم الداخلى بالمستشفى.

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