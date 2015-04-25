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بالصور .. وزير الري يشرب من مياه النيل بقنا .. ويؤكد : خالية من التلوث

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بالصور .. وزير الري يشرب من مياه النيل بقنا .. ويؤكد : خالية من التلوث بالصور .. وزير الري يشرب من مياه النيل بقنا .. ويؤكد : خالية من التلوث

 

قال الدكتور خالد فهمى وزير الييئة إن مياه النيل أمنة تمامًا ولا يوجد بها أى تلوثات ولا إشعاعات كما أثير من قبل بعض المغرضين.

نفي الوزير، وجود ارتباط بين غرق الفوسفات في نهر النيل بقنا وواقعة التسمم التى حدثت في محافظة الشرقية، مؤكداً أن وزارة الصحة تقود عملية تحليل المياه والبحث عن السبب الحقيقي، بالتعاون مع وزارة البيئة وشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “أم بي سي 2″، “كلنا شربنا من المياه، ولا توجد مشكلات”.

وعن سؤال المذيعة سهام صالح، للوزير “حسيت بإيه بعد ماشربت المياه”، رد مازحا “كلميني بعد الظهر بقي إطمنوا عليا”.

 

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