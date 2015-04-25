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بالصور.. “واما” يحي حفلاً غنائيًا بالكويت

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بالصور.. “واما” يحي حفلاً غنائيًا بالكويت بالصور.. “واما” يحي حفلاً غنائيًا بالكويت

جانب من حفل واما

أحيا فريق “واما” المكون من النجوم “أحمد فهمي, محمد نور, نارد حمدي, أحمد الشامي”، أمس، حفلاً بالكويت بالصالة المغطاه بنادي العربي الرياضي.

تجاوز حضور الحفل 5000 شخص حيث امتلات المدرجات وأرضية الملعب عن آخرها من محبي “واما” اللذين استمتعوا لمدة ساعة ونصف مع “واما” الذين أشعلوا الملعب بأغانيهم مثل “رايحة جاية , تحلفلي أصدق , ليه لا”، كما حرصوا على الغناء لعدوية “بنت السلطان” و “حلوة يا بلدي” التي نالت إعجاب الحضور من الجالية المصرية بالكويت.

وقبل نهاية الحفل قاموا بغناء النشيد الوطني لجمهورية العربية والذي نال تصفيق حاد من الحاضرين، ثم اختتموا الحفل بأغنية “ليه لا” التي ظل يرقص على أنغامها الحضور حتى نهاية الحفل.

 

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