أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمريض الكلى: نصائح للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوى

Google+ Print
لمريض الكلى: نصائح للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوى لمريض الكلى: نصائح للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوى
مريض الكلى، قد يكون معرضا للإصابة بالفشل الكلوى، فى حالة اتباعه لبعض العادات الخاطئة فى الحياة اليومية.

ويقدم الدكتور بدوى لبيب أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب عين شمس، بعض الطرق الوقائية لمريض الكلى لتجنب إصابته بالفشل الكلوى، ومن أهمها ضرورة تنظيم الأكل، وخصوصا مريض الكلى المصاب بالسكر، فيجب أن يحتوى الطعام على كميات قليلة من البروتينات بحيث لا تزيد عن 100 جرام فى اليوم، أما بالنسبة لإرتفاع ضغط الدم فيجب متابعته جيدا وقياسه يوميا ومتابعة مواعيد الأدوية المعالجة للضغط باستمرار.

يوصى د. بدوى لبيب بضرورة إجراء فحوصات على الكلى كل 3 أشهر لضمان سلامتها من الإصابة بالفشل الكلوى، فمن الضرورى إجراء تحليل البول والكرياتينين والبولينا، وكل 6 أشهر يتم إجراء موجات صوتية على الكلى لمعرفة حجمها.

يضيف أستاذ أمراض الباطنة والكلى أن هناك بعض العلامات التى عند ظهورها تدل على وجود مشكلة فى الكلى، ارتفاع ضغط الدم المستمر لمريض السكر، أو وجود زلال فى البول، فيكون دليل على الإصابة بتليف فى الحويصلات الداخلية بالكلى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365