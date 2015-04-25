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وكيل وزارة الصحة بأسيوط: تركيب كاميرات داخل المستشفيات لمراقبة سير العمل

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وكيل وزارة الصحة بأسيوط: تركيب كاميرات داخل المستشفيات لمراقبة سير العمل وكيل وزارة الصحة بأسيوط: تركيب كاميرات داخل المستشفيات لمراقبة سير العمل

مديرية الصحة والسكان بأسيوط

أكد  الدكتور احمد أنور وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط ان المديرية ستقوم خلال أيام قليلة بتركيب كاميرات مراقبة داخل كل مستشفي من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمراكزالمحافظة لمتابعه جميع الأقسام وسير العمل بالمستشفيات.
> واوضح “أنور” فى تصريحات صحفية له اليوم ان تلك الكاميرات ستراقب سير العمل من خلال الغرفة المركزية بمديرية الصحة وتعمل علي مدار ٢٤ ساعه للارتقاء بمستوي الخدمة الصحية للمواطنين مشيرا ان هناك خريطة صحية ستنهض بكافة المستشفيات من خلال تقديم الدعم الكامل من قبل الوزارة .

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