بالصور.. أمريكي يمنع زوجته البدينة من خسارة الوزن حتى لاتهجره

يفضل الكثير من الرجال الارتباط بالمرأة الرشيقة ممشوقة القوام، ويشجعون زوجاتهم على خسارة الوزن لهذا الغرض، إلا أن رجلاً أمريكياً أجبر زوجته على التوقف عن حميتها الغذائية خوفاً من أن تهجره في حال أصبحت رشيقة.

وعلى الرغم من البدانة المفرطة التي تعاني منها بيتي جو (24 عاماً) حيث يبلغ وزنها حوالي 300 كيلوغرام، لدرجة أنها بحاجة إلى مساعدة زوجها لدخول الحمام، إلا أنه لم يدعمها في حميتها الغذائية، لاعتقاده بأنها ستهجره في حال لم تعد بحاجة إليه، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

واعترف جوش أنه لم يقدم الدعم لزوجته في مساعيها لخسارة الوزن، ليبقى اعتمادها عليه في جميع نشاطاتها اليومية، وتمكنت بيتي من خسارة بعض الوزن عبر إجراء عملية جراحية، إلا أنها لا تزال تتناول الأطعمة التي تزيد من وزنها بناءاً على رغبة زوجها.

وذكرت بيتي – في حديث تلفزيوني لها – أن زوجها أصبح مساعدها الشخصي في جميع مهام حياتها اليومي، فهو يساعدها للذهاب إلى المرحاض والاستحمام ووضع مساحيق التجميل، إلا أن علاقتهما الزوجية ليست على ما يرام بسبب ذلك.

وأضافت بيتي: “وزني الزائد كان سبباً في تعاستي، فأنا أشعر بالألم على الدوام، فالوزن الزائد يقتلني وأنا غير قادرة على فعل أي شي بنفسي دون مساعدة زوجي”.

وإلى جانب آلام بيتي بسبب وزنها الزائد، فهي غير قادرة على ممارسة حياتها الزوجية بالشكل الطبيعي، لكن هذا لم يغير من رأي جوش الذي يعيش مع مخاوفه من ترك زوجته له في حال تمكنت من الاعتماد على نفسها في يوم من الأيام.