وزارة الشباب والرياضة تحتفل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

تنطلق احتفالات وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكرى عيد تحريرسيناء، السبت، بالصالة المغطاة رقم (1) باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة نحو 10 آلاف شاب وفتاة من جميع المحافظات.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور مجموعة من الوزراء، منهم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة.

ويتضمن برنامج حفل السبت عروضًا رياضية يقدمها طلاب كليات التربية الرياضية بجامعات حلوان، وبني سويف، وبنها، والإسكندرية، وأوبريت الجيش المصري وأوبريت الليلة الكبيرة لمتحدي الإعاقة الفكرية، وعروضًا في الفنون الشعبية.