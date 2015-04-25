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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء سقوط قذيفة على مدرسة بها نازحون ببنغازى

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء سقوط قذيفة على مدرسة بها نازحون ببنغازى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء سقوط قذيفة على مدرسة بها نازحون ببنغازى
قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون ، جراء سقوط قذيفة عشوائية على مدرسة يوجد بها نازحون فى حى "لنقي" بالقرب من شارع دبى وسط مدينة بنغازى .

وقال آمر تحريات القوات الخاصة رئيس عرفاء "فضل الحاسي" - فى تصريح صحفى اليوم - "إن أماكن متفرقة آهلة بالسكان فى مدينة بنغازى سقطت عليها العديد من القذائف العشوائية،لافتا إلى أن قذيفة هاون "120" سقطت على مدرسة يوجد بها نازحون فى حى لنقى بالقرب من شارع دبى وسط المدينة ،ما أدى إلى مقتل شخص مدنى وجرح ثلاثة آخرين، فضلاً عن أضرار مادية بالمدرسة".

وفى السياق ذاته، أضاف أن منطقة الرحبة شهدت تساقط العديد من القذائف العشوائية نتيجة للاشتباكات الدائرة بالمحور الغربى للمدينة بين قوات الجيش وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأوضح آمر التحريات بالقوات الخاصة، أن القصف لم يسفر عن أضرار بشرية ، بينما تسبب فى أضرار مادية فى بعض المنازل والسيارات المتوقفة بالمنطقة، وأشار إلى أن المنطقة شبه خالية من السكان والأهالى نظراً لقربها من المناطق الساخنة للاشتباكات بالمحور الغربى .
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