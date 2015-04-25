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مصدر عسكرى: الجيش السورى يقضى على مسلحين فى جسر الشغور بريف أدلب

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مصدر عسكرى: الجيش السورى يقضى على مسلحين فى جسر الشغور بريف أدلب مصدر عسكرى: الجيش السورى يقضى على مسلحين فى جسر الشغور بريف أدلب
أفاد مصدر عسكرى سورى اليوم ، أن سلاح الجو فى الجيش السورى وجه ضربات مركزة على تجمعات لمسلحين فى بشلامون وعين الباردة وعين السودة فى منطقة جسر الشغور بريف إدلب ودمر عشرات العربات بمن فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله " إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تخوض معارك عنيفة مع التنظيمات المسلحة فى جسر الشغور ومحيطها بريف إدلب.

وأضاف المصدر أن وحدات أخرى من الجيش والقوات المسلحة دمرت فى عملية دقيقة بؤر مسلحة فى عدد من أحياء مدينة حلب وأوكارا لمسلحين فى محيط المحطة الحرارية وقرية بشقاتين بريف حلب.
>وفى ريف درعا قضت وحدات الجيش والقوات المسلحة على مسلحين من تنظيم “جبهة النصرة” شمال تل المال وأحبطت محاولة تسلل إلى تل مشمش بريف درعا.

وكانت الفصائل السورية المسلحة المتحالفة بشكل شبه كامل اليوم السبت قد سيطرت على مدينة جسر الشغور فى ريف إدلب، فيما قتل أكثر من 15 جنديا حكوميا بتفجير مبنى فى حلب.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية" انه فى ريف إدلب، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن مسلحى المعارضة سيطروا على جسر الشغور بعد أن أحرزوا تقدما على عدة جبهات فى المدينة.
>وتفتح السيطرة على جسر الشغور، الاستراتيجية الواقعة فى محافظة إدلب فى شمال غربى سوريا، الطريق على محافظة اللاذقية ذات الثقل العلوي، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "دخلت جبهة النصرة وكتائب إسلامية اليوم إلى مدينة جسر الشغور بعد معارك عنيفة مستمرة منذ الخميس، وقد سيطرت على القسم الأكبر من المدينة، وسط فرار عناصر قوات النظام".
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