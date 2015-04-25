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المحمدي: بتدريبات قوية جدا سنثبت أننا نستحق مكانا أفضل

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المحمدي: بتدريبات قوية جدا سنثبت أننا نستحق مكانا أفضل المحمدي: بتدريبات قوية جدا سنثبت أننا نستحق مكانا أفضل

كشف أحمد المحمدي النجم المصري في صفوف هال سيتي عن خوض فريقه لاسبوعين شاقين من التدريبيات على أمل إنقاذ الموقف وعدم السقوط إلى الدرجة الأدنى من البطولات الإنجليزية.

هال في المركز الـ17 ضمن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساوى في النقاط ويتفوق في الأهداف فقط مع صاحب المركز 18 ليستر سيتي.

ويستعد هال سيتي لمواجهة كريستال بالاس، وعن ذلك أجاب المحمدي في تصريحات بثها ناديه الإنجليزي عبر حسابه في You Tube "خلال الاسبوعين السابقين خضنا تدريبات قوية جدا جدا".

وتابع "أعتقد أن بهذا العمل نحن مستعدون. سنواجه منافسين أقوياء لكننا سنلعب 4 مباريات من الـ6 على ملعبنا وهذا أمر مهم ويساندنا".

وأكمل "هذا الموسم ظهرنا بشكل جيد أمام الفرق الكبرى. ولهذا نؤمن ونرغب في إثبات أننا نستحق مكانا أفضل مما نحن فيه".

وأتم "نأمل في فعل ذلك عن طريق النتائج. أن نحصد 3 نقاط تلو الأخرى ونقدم أداء جيدا ونحن نحقق ذلك".

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فيديو اليوم السابع