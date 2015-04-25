الزيادي : دور شباب رجال الأعمال مهم للمساهمة في إيجاد فرص عمل

شارك تامر الزيادى خبير السياسات الاقتصادية والقيادى السابق بحزب المؤتمر فى إطلاق مبادرة ” اشتغل” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزاء، والذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم الجمعة على مدار ثلاثة أيام بمقر الصندوق الأجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتخطيط، والتموين، والتعليم العالي، والصندوق الاجتماعي للتنمية وأتحاد الصناعات .

وقال الزيادى على هامش افتتاح المبادرة أن جمعية شباب الاعمال تساهم فى ايجاد فرص عمل جديدة للشباب وإنشاء مناطق صناعية جديدة، خاصة وان المستهدف من مبادرة اليوم توفير 12 ألف فرصة تدريب وتؤهل لتوفير 2000 فرصة عمل حقيقية من خلال شركات القطاع الخاص الأعضاء بالجمعية والمؤسسات الاجتماعية المعنية بنفس الهدف.