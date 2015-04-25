غدًا .. انطلاق فعاليات مبادرة “كلنا ايد واحدة ضد الإرهاب” بجامعة سوهاج

أعلن الدكتورنبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن “مبادرة كلنا أيد واحدة ضد الإرهاب” والتي تبنتها وزارة التعليم العالي كأفضل مبادرة طلابية للعام الجامعي 2014/2015 سوف تنطلق أولي فعالياتها يوم الأحد القادم بحضور شباب جامعات الصعيد، والدكتور حسام الدين مصطفي نائب وزير التعليم العالي والدكتور ايمن عبد المنعم محافظ الاقليم، كما يحضر في المبادرة المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن الجيش والشرطة، ورجال الدين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك لتوصيل رسالة دعم بإسم هؤلاء الشباب الي الوطن ضد الارهاب بكل صوره، والتأكيد علي ضرورة الالتفاف والتكاتف في مواجهة كل ما يعبث بمقدرات هذا الشعب .

وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة والتي خرجت الي النور عن طريق اسلام الشندويلي الطالب بكلية التجارة بالجامعة قد تم تدشينها بجامعة القاهرة يوم 25 نوفمبر الماضي بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المبادرة سوف يتم افتتاحها بالصالة المغطاة بمحافظة سوهاج بحضور خبراء من معهد ناصر العسكري، حيث سيتم تنفيذ عدد من الندوات عن الامن القومي المصري والتحديات التي تواجهه، اضافة الي تنظيم عدد من المسابقات الرياضية علي هامش هذا اليوم لزيادة التقارب والالتحام بين شباب الجامعات المشاركة.

ومن جانبهما، أكدا الطالبين اسلام الشندويلي صاحب الفكرة و منسق المبادرة واحمد الشيخ وكيل برلمان الجامعات المصرية ان هذا الملتقي بمثابة البداية الحقيقية التي سوف يتم من خلاله تفعيل المبادرة، من خلال مناقشة عددًا من المحاور منها، إقامة ورش عمل بين الطلاب المدنيين والعسكرين حول العديد من القضايا، ومكافحة الإرهاب والفكر الديني المتطرف، وتنمية وعى الشباب بالمشاركة في ممارسة الحقوق السياسية، وكذلك إقامة مسابقات رياضية وثقافية وفنية بين الطلاب.

الجدير بالذكر أن المبادرة تكمن في تنفيذ عدة برامج في المرحلة الزمنية القادمة منها تغيير الفكرة الناشئة بين الطلاب والجيش المصرى، وأخرى عن النشاط البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة، إضافة لبرنامج تبادل الزيارات بين الجامعات الحكومية والكليات العسكرية لدعم روح الانتماء وتبادل الخبرات، اضافة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات والأكاديميات والكليات العسكرية والوافدين، واخير المساهمة في تنشيط السياحة .