وصول 4 آلاف طن بوتاجاز و200 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحرالأحمر، بأن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 4 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق بالسويس اليوم السفينة شاكر وعلى متنها 200 سيارة قادمة من جدة.

ويشهد ميناء الأدبية اليوم تداول 54267 طن بضائع حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة قادمة من جدة والسفينة جيبوتير وعلى متنها 16267 طن زيت نخيل قادمة من جدة، كما تغادر الميناء السفينة ليلى وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى ميناء اشرا بالهند .

>ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمانة، وعلى متنها 555 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع السعودى، كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الحرية وعلى متنها 77 شاحنة و7 ركاب والعبارة أمانة وعلى متنها 41 شاحنة و110 ركاب و46 سيارة .

فيما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 256 راكبا و11 شاحنة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 51 شاحنة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 راكبا و37 شاحنة.

شهد ميناء نويبع بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 403 ركاب منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و7 شاحنات و12 سيارة و1 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 47 راكبا و46 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 393 راكبا منهم 44 معتمرا و1 باص عمرة و6 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 205 ركاب و39 شاحنة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 216 سائحا إلى ومن مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص .

>كما شهد الميناء بالأمس رحلة مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس وعلى متنها 60 سائحان واستقبل اليخت ويرل ويند وعلى متنه 26 سائحا قادما من الغردقة.