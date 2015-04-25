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مدير أمن سوهاج: إزالة 32 حالة تعد على منافع النيل بالمراغة والعسيرات

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مدير أمن سوهاج: إزالة 32 حالة تعد على منافع النيل بالمراغة والعسيرات مدير أمن سوهاج: إزالة 32 حالة تعد على منافع النيل بالمراغة والعسيرات
أكد اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، فى تصريح خالص لـ"اليوم السابع" أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلـى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، حفاظًا على هيبة الدولة وتأكيدًا لسيادة القانون تم تأمين تنفيذ عدد "32" حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية، بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاعى الشمال الجنوب والمنطقة المركزية .

ففى مركز شرطة المراغة تم تأمين تنفيذ عدد "21" قرارا صادرا من الوحدة المحلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1681 إدارى المركز، وفى مركز شرطة العسيرات تم تأمين تنفيذ عدد "4" أحكام وقرارات قضائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1005 إدارى المركز، وفى مركز شرطة سوهاج تم تأمين إزالة عدد "7 " قرارات تعدٍّ على منافع النيل، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2460 إدارى المركز .

وعلى جانب آخر، أوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة، خاصة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأملاك الرى والصرف.
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