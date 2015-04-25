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ضبط دقيق ولحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

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ضبط دقيق ولحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية ضبط دقيق ولحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط 22 كيلو لحوم فاسدة بمحل لحوم مجمدة بمدينة الباجور و500 كيلو دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد من تحرير القضية رقم 5921 جنح مركز الباجور لسنة 2015 ضد خالد . ت . م . ر .. 32 سنة. مسئول عن محل لحوم مجمدة بناحية ش الجيش - مركز الباجور.. وتم ضبط 22,600 كجم لحوم مفرومة مجمدة منتهية الصالحية.

كما تم تحرير القضية رقم 5448 جنح مركز الباجور لسنة 2015 ضد سمير . س . ع . ع .. 44 سنة. مسئول عن محل بقالة بناحية ش الجمهورية - مركز الباجور.. وتم ضبط 500 كجم دقيق فاخر بدون فواتير، تم التحفظ على الكمية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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مصر 365

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