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انتقال محافظ الغربية ومدير الأمن لمتابعة عمليات إخماد النيران بمصنع الخل

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انتقال محافظ الغربية ومدير الأمن لمتابعة عمليات إخماد النيران بمصنع الخل انتقال محافظ الغربية ومدير الأمن لمتابعة عمليات إخماد النيران بمصنع الخل
انتقل سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، واللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إلى قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، لمتابعة أعمال إخماد النيران المشتعلة فى مصنع الخل.

فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة حدوث انفجارات داخل مصنع الخل نتيجة انفجار براميل الخل.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران خشية أن تمتد إلى باقى مصانع المنطقة.


>- توقف المرور بطريق القاهرة - الإسكندرية بسبب حريق فى مصنع خل بطنطا

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