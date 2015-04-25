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افتتاح 3 مشروعات خدمية بمركز أبنوب بتكلفة 44 مليون جنيه

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افتتاح 3 مشروعات خدمية بمركز أبنوب بتكلفة 44 مليون جنيه افتتاح 3 مشروعات خدمية بمركز أبنوب بتكلفة 44 مليون جنيه
يفتتح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط 3 مشروعات تنموية بتكلفة تبلغ حوالى 44 مليونا و100 ألف جنيه بقرى مركز أبنوب. صرح بذلك هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب فى تصريحات صحفية، إن المشروعات التى سيتم افتتاحها تشمل قطاعات التعليم والإسكان بتكلفة تبلغ حوالى 44 مليونا و100 ألف جنيه، وهى أهم المجالات التى تهم المواطن وتمس حياته اليومية، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء إدارة أبنوب الاجتماعية، وجارى إنشاء مدرسة النهضة الإعدادية بسوالم أبنوب بتكلفة تبلغ 3 ملايين و350 ألف جنيه، وإنشاء مجزر بعرب العوامر وتكلفته تبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه.

وأشار هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب إلى أن المشروعات التى سيتم افتتاحها مدرسة كوم أبو شيل للتعليم الأساسى بعرب العوامر بمنحة إماراتية تبلغ تكلفتها 2 مليون جنيه، للقضاء على الكثافة داخل الفصول، موضحا أن الجهة التى ستقوم بتنفيذها هى هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة جزيرة بهيج للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه كمنحة إماراتية.

وأضاف هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه تم الانتهاء من إنشاء 12 عمارة سكنية بعرب العوامر بإجمالى 228 وحدة سكنية بتكلفة 38 مليونا و400 ألف جنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه سيتم تفقد مدرسة النهضة الإعدادية والتى جارى إنشاؤها بمبلغ حوالى 3 ملايين و350 ألف جنيه، وتفقد المجزر الآلى الذى وصل للمرحلة الخامسة بتكلفة تبلغ 4 ملايين و860 ألف جنيه، والتى تقوم بتنفيذه وزارة الإسكان.

وأكد هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب على دور الجهات التنفيذية بالمحافظة، لتنفيذ هذه المشروعات لخدمة المواطنين ورعايتهم فى مختلف المجالات تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واهتمامه بالمشروعات الحيوية التى تهم المواطن الأسيوطى.

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