غدًا.. وزير البيئة يضع حجر أساس لعملية معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية

يقوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة غدا الأحد بتوقيع عقد، ووضع حجر الأساس، للمشروع البيئى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحطة التنقية الغربية بمحافظة الإسكندرية، وتوقيع مذكرة التفاهم بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لدعم مشروع إدارة المناطق الساحلية للهيئة.

وسيكون من بين الحضور الدكتور أحمد أبو السعود رئيس الجهاز ومحافظ الإسكندرية ووزراء الزراعة والموارد المائية والإسكان ورئيس شركة الصرف الصحى بمحطة التنقية الغربية.

من جانبه، أكد جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أن المشروع ممول من البنك الدولى ويقوم بعملية معالجة متكاملة لـ50 ألف متر مكعب مياه.