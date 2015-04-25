اليوم.. محافظ جنوب سيناء يكرم رموز البدو والمحافظين السابقين

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سوف يتم تكريم جميع مجاهدى بدو سيناء اليوم، وكذلك المحافظين السابقين، ومنهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة واللواء عبد المنعم سعيد واللواء محمد هانى متولى واللواء مصطفى عفيفى وعدد من الرموز الوطنية.

وكذلك يتم تكريم رجال الأعمال الذين وقفوا بجانب الدولة فى المؤتمر الاقتصادى من أجل إظهار مصر بصورة طيبة، وكذلك طقم التحكيم الدولى الذى استعاد النقطة 95 من أرض سيناء الحبيبة الى حضن الوطن، وهى آخر نقطة فى أرض مصر وهذا اليوم 25 إبريل سوف يطلق عليه يوم الوفاء لجميع أبناء الشعب المصرى، وتقام فى المساء احتفالية كبرى بالمسرح الرومانى فى مدنية شرم الشيخ.

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