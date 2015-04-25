"زراعة القليوبية": لجان متخصصة لإزالة جميع مشاتل الأرز المخالفة

صرح المهندس محمد سامى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بأنه تم تشكيل لجان تضم مندوبين من مديريات الرى والزراعة والوحدات المحلية للمتابعة والمرور على الأراضى الزراعية، وذلك لوقف زراعة الأرز وإزالة جميع المشاتل المخالفة على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة - فى تصريح صحفى له اليوم- إلى أن الزراعة العشوائية لمحصول الأرز تؤثر بالسلب على زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالمحافظة مثل، القطن، والذرة، والموالح، مؤكدا أن القليوبية من المحافظات المحظور فيها زراعة الأرز، لذلك فإنه يجرى حصر المشاتل المخالفة لإزالتها وتحديد قيمة المخالفات التى يتم تحصيلها من المزارعين.