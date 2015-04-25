أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"زراعة القليوبية": لجان متخصصة لإزالة جميع مشاتل الأرز المخالفة

Google+ Print
"زراعة القليوبية": لجان متخصصة لإزالة جميع مشاتل الأرز المخالفة "زراعة القليوبية": لجان متخصصة لإزالة جميع مشاتل الأرز المخالفة
صرح المهندس محمد سامى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بأنه تم تشكيل لجان تضم مندوبين من مديريات الرى والزراعة والوحدات المحلية للمتابعة والمرور على الأراضى الزراعية، وذلك لوقف زراعة الأرز وإزالة جميع المشاتل المخالفة على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة - فى تصريح صحفى له اليوم- إلى أن الزراعة العشوائية لمحصول الأرز تؤثر بالسلب على زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالمحافظة مثل، القطن، والذرة، والموالح، مؤكدا أن القليوبية من المحافظات المحظور فيها زراعة الأرز، لذلك فإنه يجرى حصر المشاتل المخالفة لإزالتها وتحديد قيمة المخالفات التى يتم تحصيلها من المزارعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365