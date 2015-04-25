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محافظ الغربية: استمرار عمليات السيطرة على حريق مصنع الخل

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محافظ الغربية: استمرار عمليات السيطرة على حريق مصنع الخل محافظ الغربية: استمرار عمليات السيطرة على حريق مصنع الخل
أكد محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، أن قوات الحماية المدنية تجرى عمليات السيطرة على النيران المشتعلة بمصنع الخل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعية بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا ملك رضا أبو الفتوح شريف على 50 سنة مقيم شارع حسن رضوان بطنطا.

وأضاف المحافظ أنه كانت هناك نية للاستعانة بطائرات للسيطرة على النيران، إلا أن أعمدة الضغط العالى الملاصقة للمصنع حالت دون الاستعانة بها.

فى الوقت الذى أتت النيران فيه على المصنع بالكامل، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى مصانع سنيوريتا وكوكاكولا المجاورة للمصنع.


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