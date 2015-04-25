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“المؤتمر”: لن ننسي دورأهالى سيناء فى مساندة الجيش فى حربه على الإرهاب

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“المؤتمر”: لن ننسي دورأهالى سيناء فى مساندة الجيش فى حربه على الإرهاب “المؤتمر”: لن ننسي دورأهالى سيناء فى مساندة الجيش فى حربه على الإرهاب

حزب المؤتمر

هنأ حزب المؤتمر، الشعب المصرى وقواتنا المسلحة والرئيس عبد الفتاح بمناسبة الذكرى الـ 33 لتحرير سيناء .
> وأكد المستشار حسين ابو العطا نائب رئيس الحزب – فى تصريحات صحفية اليوم – أن أهالى سيناء هم الدرع الواقي لمصر على الحدود المصرية ، ولن ننسي دورهم فى الحروب التى خاضتها وتخوضها الأن ضد الإرهاب .

وقدم نائب رئيس حزب المؤتمر ، التحية لشهدائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ،مؤكدا أن مصر ماضية فى طريقها لدحر الارهاب وسينتصر الجيش المصري على أعداء الوطن فى الداخل والخارج .

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