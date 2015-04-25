محمد صلاح: سعيد بوجودى فى فيورينتنيا ولم أحدد وجهتى القادمة حتى الآن

أكد نجم منتخب مصر محمد صلاح أنه سعيد للغاية بالمستوى الذى يقدمه منذ انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف فيورينتنيا الإيطالى من تشيلسى الإنجليزى حتى نهاية الموسم الحالى.

> ومع ذلك لم يحدد صلاح فى تصريحات نقلها موقع ستارأفريكا المعنى بالكرة الأفريقية ما إذا كان سيستمر فى صفوف الفيولا الموسم القادم أم أنه سيعود لصفوف البلوز بعد انتهاء إعارته فى نهاية الموسم الحالى.

وقال صلاح فى تصريحات صحفية فى أعقاب صعود الفيولا إلى الدور قبل النهائى فى بطولة الدورى الأوروبى “فيورينتينا كان فريقا قويا حتى قبل وصولى وحقيقة أنا استمتع بوجودى هنا وهدفى هو الصعود للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية مع الفريق”.

وأضاف “تشيلسى منحنى الفرصة للوصول لهذا المستوى ومازال أمامى شهر كامل كى أتخذ قرارى بشأن المستقبل”.

كان محمد صلاح سجل حتى الآن سبعة أهداف لفيورينتينا ويعطى انطباعا جيدا للغاية منذ وصوله ويحتل مكانا ثابتا فى التشكيل الأساسى للفريق.