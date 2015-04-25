افتتاح 3 مشروعات خدمية بمركز أبنوب بتكلفة 44 مليون جنيه

يفتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط 3 مشروعات تنموية بتكلفة تبلغ حوالي 44 مليون و100 ألف جنيه بقري مركز أبنوب .

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب، إن المشروعات التي سيتم افتتاحها تشمل قطاعات التعليم والإسكان بتكلفة تبلغ حوالي 44 مليون و100 ألف جنيه وهي أهم المجالات التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية بالإضافة إلي انه سيتم وضع حجر الأساس لإنشاء إدارة أبنوب الاجتماعية وجاري إنشاء مدرسة النهضة الإعدادية بسوالم أبنوب بتكلفة تبلغ 3 مليون و350 ألف جنيه وإنشاء مجزر بعرب العوامر وتكلفته تبلغ 4 مليون و850 ألف جنيه.

وأشار إلي أن المشروعات التي سيتم افتتاحها مدرسة كوم أبو شيل للتعليم الأساسي بعرب العوامر بمنحة إماراتية تبلغ تكلفتها 2 مليون جنيه للقضاء علي الكثافة داخل الفصول موضحا أن الجهة التي ستقوم بتنفيذها هي هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط بالإضافة إلي افتتاح مدرسة جزيرة بهيج للتعليم الأساسي بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه كمنحة إماراتية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من إنشاء 12 عمارة سكنية بعرب العوامر بإجمالي 228 وحدة سكنية بتكلفة 38 مليون و400 ألف جنيه ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

وأشار إلي انه سيتم تفقد مدرسة النهضة الإعدادية والتي جاري إنشائها بمبلغ حوالي 3 مليون و350 ألف جنيه وتفقد المجزر الآلي الذي وصل للمرحلة الخامسة بتكلفة تبلغ 4 مليون و860 ألف جنيه والتي تقوم بتنفيذه وزارة الإسكان مؤكدا علي دور الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ هذه المشروعات لخدمة المواطنين ورعايتهم في مختلف المجالات تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واهتمامه بالمشروعات الحيوية التي تهم المواطن الأسيوطي .