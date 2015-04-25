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إزالة 36 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

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إزالة 36 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط إزالة 36 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

صورة أرشيفية

أكد المهندس ياسر الدسوقى أن الوحدات المحلية لمركزى أبنوب والفتح، بالاشتراك مع مديرية الزراعة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، قامت بعمل حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ٣٦ حالة تعدي على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز ابنوب، وإزالة 20 حالة تعد ناحية مركز الفتح .

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة باسيوط أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وأيضًا تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها .

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