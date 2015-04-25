إزالة ٣٦ حالة تعد على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقى أمحافظ أسيوط ن الوحدات المحلية لمركزى أبنوب والفتح بالاشتراك مع مديرية الزراعة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، قامت عمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد٣٦ حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد ١٦ حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز ابنوب، وإزالة عدد 20 حالة تعد ناحية مركز الفتح .

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة باسيوط أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وأيضًا تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.