وفاة أول حالة مصابة بالتسمم في الشرقية .. والصحة تعلن نتائج العينات غدًا

توفي، صباح اليوم، بمستشفى الأحرار العام بالزقازيق، أولى حالات التسمم التى أصابت المئات أمس الجمعة، فى محافظة الشرقية، وهو مواطن يدعى “أحمد كمال أحمد زكي 54 سنة” من مدينة الإبراهيمية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته نتيجة التسمم داخل المستشفى بعدما تم نقله أمس إليه بعد زيادة خطورة حالته.

وأعلنت الصحة ان نتائج عينات المياه والطعام سوف تعلن غدا .

يذكر أن المئات من أهالي الشرقية أصيبوا بحالات تسمم، أمس الجمعة، حيث أصيبوا بقيء وصداع، فيما تعاني باقي الحالات من الإصابة بالزائدة.

وقد صعدت حالات التسمم هذه من الجدل الدائر عن أثر مادة الفوسفور على صحة الإنسان بعد غرق شحنة ضخمة من الفوسفات في مياه نهر النيل فى محافظة قنا.