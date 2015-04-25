قوات التحالف تدمر مواقع استراتيجية للحوثيين جنوب اليمن

أسفر كمين للمقاومة الشعبية جنوب مدينة لودر، بمحافظة أبين جنوبى اليمن استهدف ناقلة جند عن مقتل تسعة حوثيين اليوم السبت، فيما دمرت طائرات التحالف العربي، ستة مواقع للحوثيين، فى مدينة الضالع، ما أسفر عن مقتل 20 حوثيا على الأقل وجرح آخرين.

ونقلت قناة "سكاى نيوز"الاخبارية عن مصادر محلية أن ناقلة الجند، التابعة لجماعة الحوثي، كانت فى طريقها إلى منطقة أمعين، حيث ترابط قوة عسكرية موالية لهم، اعترض مقاتلو المقاومة طريقها، وأطلقوا عليها قذيفة آر بى جي.

أما الغارات فى الضالع فقد استهدفت مبان حولها الحوثيون إلى ثكنات عسكرية. كما أسفرت المواجهات بين المقاومة الشعبية والحوثيين عن مقتل 18 شخصا بينهم 14 حوثيا.

فيما تشهد محافظة شبوة مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح، من جهة أخرى.

>وأفادت مصادر قبلية فى شبوة أن المقاومة الشعبية، تمكنت من السيطرة على مدينة نصاب واللواء العسكرى الثانى مشاة بحري، واللواء الثانى مشاة جبلى فى المحافظة، بعد مواجهات شرسة.

وفى منطقة حرض الحدودية بمحافظة حجة، أسفرت غارات لطيران التحالف العربى عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين، واستهدفت الغارات، فجر اليوم، تجمعات الحوثيين فى إدارة الأمن وأحد الفنادق.

>وفى عدن شن طيران التحالف غارات جديدة على مواقع للحوثيين. وأشارت مصادر إلى أن تلك الغارات أسفرت عن سقوط قتلى فى صفوف الحوثيين بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.

وأضافت المصادر أن غارات التحالف ركزت على القصر الرئاسى ومطار عدن والعديد من المواقع الاستراتيجية للحوثيين،وفى مأرب أسفرت الاشتباكات المستمرة منذ الجمعة مع القبائل بمديرية صرواح عن مقتل 17 من الحوثيين وقوات الحرس الجمهورى الموالى لصالح.

كما قالت مصادر قبلية إن ضربات طيران التحالف أسفرت عن مقتل 35 من الحوثيين وقوات الحرس الجمهورى السابق فى قصف استهدف تجمعاتهم فى مديرية صرواح.

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