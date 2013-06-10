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مالي تترك الصدارة للجزائر بتعادل مع رواندا

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مالي تترك الصدارة للجزائر بتعادل مع رواندا مالي تترك الصدارة للجزائر بتعادل مع رواندا

(إفي): أفسح منتخب مالي المجال لنظيره الجزائري لتصدر المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 بعد تعادله الأحد على أرضه وبين جمهوره امام رواندا بهدف لمثله.

ففي الجولة الرابعة، سقطت مالي في فخ التعادل، لتكتفي ببلوغ النقطة السابعة، وتتأخر بنقطتين عن الجزائر صاحبة الصدارة.

أما رواندا فلم تبرح المؤخرة رغم حصولها على النقطة الثانية، خلف بنين الثالثة بأربع نقاط.

كانت رواندا البادئة بالتسجيل عبر كاجيري (ق33) قبل أن تتعادل مالي بهدف نداي (ق78).

ولم تستفد صاحبة الضيافة من طرد هارونا نيونزيما (ق65).

وكانت الجزائر قد حققت فوزا ثمينا على أرض بنين 3-1.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات العشر فقط إلى المرحلة الاخيرة من التصفيات الافريقية التي تقام بنظام الذهاب والاياب حيث سيتأهل خمسة فائزين للنهائيات في البرازيل عام 2014.

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