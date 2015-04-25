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غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله فى القلمون بريف دمشق

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غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله فى القلمون بريف دمشق غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله فى القلمون بريف دمشق
شن الطيران الحربى الإسرائيلى غارات على مواقع لحزب الله فى جبال القلمون بريف دمشق الشمالي.

وأكدت مصادر إسرائيلية لـقناة "سكاى نيوز " أن الغارات استهدفت موقعين للواء 155 و 65 التابعين للجيش السورى ، لكن حزب الله يستخدمهما منذ سيطرته مع الجيش السورى على القلمون ، ويخزن فيهما صواريخ ثقيلة - حسب هذه المصادر.
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