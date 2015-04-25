أمير سعودى : الملك سلمان قاهر المتربصين بأمن السعودية

وصف الأمير سلطان بن تركى أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى المملكة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز بأنه "قاهر المتربصين بأمن هذا الوطن وحامى الديار" .

وقال الأمير سلطان بن تركى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن عملية "عاصفة الحزم" التى قادتها المملكة السعودية ضد الحوثيين فى اليمن تعبر عن حكمة خادم الحرمين الشريفين فى التصدى لمؤامرة "خسيسة" من إحدى الدول ، فى إشارة إلى إيران .

وكتب الأمير سلطان بن تركى بن عبد العزيز مقالا نشرته صحيفة "عكاظ" امس تحت عنوان "سلمان .. الملك الحكيم " يقول إن اختيار مجلة"التايم" الأمريكية الملك سلمان بن عبدالعزيز أحد الزعماء الـ11 المؤثرين فى العالم لم يأت من فراغ لأنه يمثل المملكة التى أصبحت مركزا عالميا يحسب لها ألف حساب .

وأوضح أن هذا الاختيار يؤكد دور المملكة التاريخى فى المنطقة"، لافتا أنها" شهادة على أن هذا البلد يمثل مركزا عالميا يحسب له ألف حساب على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وقال الأمير سلطان ، ابن شقيق الملك ، "إن المملكة اليوم تعتبر حجر الزاوية الأساسى فى استقرار المنطقة بسبب حكمة هذا الملك الإنسان"، مشيرا إلى أن السعودية أصبحت قبلة زعماء العالم يقصدونها للاستماع إلى السياسى الحكيم سلمان بن عبدالعزيز، الذى لا يخذلهم فى الرأى ولا فى الموقف، واصفا سلمان بانه" الملك ابن الملك الذى تربى فى مدرسة الحكمة والدهاء والإدارة الحكيمة".

وقال الأمير سلطان ، وهو نجل نائب وزير الدفاع السعودى السابق الامير تركى بن عبدالعزيز ، "لقد كرس الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم وقته وجهده فى خدمة كافة القضايا المحلية والإقليمية والدولية خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات، وخصوصا فى المنطقة المحيطة بنا".

> الملك سلمان

>وأضاف أن" بلاده خاضت حربا(ضد المتمردين الحوثيين) ، بينما المواطن (السعودي) آمن فى بيته لم يكد يشعر بها إلا عبر وسائل الإعلام".

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