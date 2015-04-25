"رباعى الفالوت" عيب خلقى يصيب قلوب الأطفال بنسبة 50% من العيوب الأخرى

العيوب الخلقية فى قلوب الأطفال تسبب زرقة فى الجسم

50% نسب الإصابة بهذا العيب الخلقى من ضمن العيوب

أكد الدكتور وحيد عثمان أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، أنه يمكن علاج العيوب الخلقية فى إصلاح رباعى الفالوت فى الأطفال الصغار وحديثى الولادة "وهى العيوب الخلقية الموجود بقلب الأطفال وهو عبارة عن وجود ثقب بين البطينين وتضخم فى البطين الأيمن وضيق بمخرج الشريان الرئوى".>وقال إنها العيوب الخلقية التى تسبب زرقة شديدة فى الأطفال ويتم اكتشافها بالفحص المبكر والطبيب المتخصص وأيضا تظهر صعوبة فى التنفس وينصح بالاستشارة المبكرة، ويتم علاج الطفل جراحيا إما عن طريق عمل وصلة شريانية بين الشريان الأورطى والشريان الرئوى وذلك لتحسين نسبة الأكسجين بالدم فى بعض الحالات، التى لا يمكن بها التدخل والإصلاح الجراحى التام فى بعض الأطفال أما الغالبية العظمى فيتم عمل إصلاح كلى يشمل غلق الثقب بين البطينين وإزالة التضخم المسبب لضيق مخرج البطين الأيمن وإصلاح الصمام الرئوى وإعادة توجيه الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطى.>وأشار أن الأطفال المصابين بهذا العيب تصل نسبتهم 50% من مجموع العيوب الخلقية التى يولد بها الأطفال وتحقق العملية نسب نجاح تصل إلى 98%.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوى لقسم جراحة القلب والصدر بطب الأزهر، والذى ستختتم أعماله يوم غدا الجمعة.