استنفار أمني بشمال سيناء في الذكرى الثالثة والثلاثين لتحريرها

شددت قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء من حالة الاستنفار الأمني عشية ذكرى تحرير سيناء، حيث تقوم قوات الأمن بإطلاق الطلقات التحذيرية والكاشفة بكثافة من مختلف الأكمنة والارتكازات الأمنية بمدينة العريش ومختلف مدن المحافظة، إلى جانب إغلاق مداخل ومخارج المحافظة، وذلك تحسبا لأية عمليات إرهابية.

وتقوم حاليا الدوريات المتحركة بمراقبة الأوضاع الأمنية وتطبيق قرار حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة من مساء الجمعة، إلى جانب تكثيف المرور داخل المدن وفي أطرافها ورصد أية تحركات.

وأكدت مصادر أمنية استمرار عمليات التمشيط والمراقبة، تتبعها الحملات الأمنية المستمرة في مداهمة البؤر الإرهابية.

وكانت الجماعات الإرهابية قد هددت – من خلال مواقع التواصل الاجتماعي – بالإعداد لعملية إرهابية كبيرة يوم 25 إبريل الجاري بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء.