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إصابة سائق فى انقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بالبحيرة

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إصابة سائق فى انقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بالبحيرة إصابة سائق فى انقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بالبحيرة
أصيب قبل قليل سائق باشتباه كسر بالقدمين وما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام للعلاج جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بطريق عزبة مرقص "فرعى" دائرة مركز الرحمانية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ت أ 1345 نقل قيادة "سلامة جمعة عيد" سائق ومقيم عزبة الجزايرى دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها بالترعة المشار إليها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالقدمين وما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام للعلاج، ورفع السيارة من المجرى المائى، وتحرر المحضر 2992/2015 جنح المركز .

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