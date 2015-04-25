القبض على شبكة دعارة بينهم قوادة داخل فندق شهير بالقاهرة

تمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط 8 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة، متلبسين داخل فندق شهير فى القاهرة.

كانت وردت معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة تفيد بقيام عدد من النسوة الساقطات اعتادن ممارسة الدعارة داخل فندق خمس نجوم فى القاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم أيمن حسن والمقدم أحمد وربى، والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة من ضبط إحدى السيدات تقوم بتسهيل واستغلال النسوة الساقطات داخل الفندق للرجال السائحين الأثرياء لممارسة الدعارة، كما تم ضبط 7 من الفتيات ممن يقومن بتسهيل دعارتهن مقابل 1200 جنيه للساعة الواحدة، وضبطن بحوزتهن مبالغ مالية وهواتف محمولة، وبالكشف الجنائى تبين صدور عدة أحكام قضائية على الفتيات المضبوطات بالفندق.

كما تم ضبط 51 قضية مختلفة بالملاهى الليلية فى حملة أمنية لمدة يوم واحد منها "منشاه بدون ترخيص، خمور بدون ترخيص، شيشة بدون ترخيص، ملهى ليلى بدون ترخيص، فض أختام، مدير بدون ترخيص، ومضيفات بدون شهادات صحية"، وأمر العميد يحيى مرزوق بالإدارة بتحرير محاضر لهم، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.