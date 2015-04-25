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حملة أمنية بالإسكندرية لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية

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حملة أمنية بالإسكندرية لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية حملة أمنية بالإسكندرية لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية
أسفرت الحملة الأمنية التى قام بها ضباط مديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع رجال الأمن المركزى والقوات المسلحة على مختلف أقسام المدينة، لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات، عن ضبط 3 قضايا إحراز أسلحة نارية و8 طلقات مختلفة الأعيرة، و50 قضية إحراز سلاح أبيض، و14 قضية اتجار فى مخدر الحشيش بعدد 7 طرب و9 قضايا اتجار فى مخدرى الهيروين والأفيون بوزن حوالى 1041 جراما و13 قضية اتجار فى الأقراص المخدرة بعدد 1540 قرصا مخدرا .

كما تم خلال الحملة التى أشرف عليها مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوى، وتأتى فى إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن وفرض الشرعية والتصدى الحاسم لكل محاولات الخروج عن القانون، ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما و 7 متهمين هاربين و18 قضية تموينية متنوعة و9 قضايا سرقة تيار كهربائى و2468 مخالفة مرورية متنوعة و15 دراجة بخارية بدون ترخيص.

وفى مجال الأحكام تم تنفيذ 5 أحكام جناية و 553 حكم حبس جزئى ومستأنف و178 غرامة و13 مخالفة، تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

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