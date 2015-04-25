مصرع شاب سقط من الطابق السابع أثناء صعوده "عشة حمام" فى منزله بالإسكندرية

لقى طالب مصرعه اختل توازنه أثناء قيامه بالصعود إلى "عشة حمام"، يقوم على تربيته أعلى سطح منزلهم بالإسكندرية.

تلقى قسم ثان المنتزه من مستشفى مبرة العصافرة بوصول "مازن ح ع" 20 سنة طالب مقيم دائرة القسم مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وتوفى.

وبسؤال شقيقه "محمد ح ع" 30 سنة فنى طباعة مقيم بذات العنوان، أقر بأنه أثناء تواجد شقيقه أعلى سطح العقار سكنهم بالطابق السابع لتربية الحمام اختل توازنه وسقط أعلى سطح العقار المجاور بالطابق الخامس مما أدى لحدوث إصابته، التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى القسم.