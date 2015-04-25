أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شاب سقط من الطابق السابع أثناء صعوده "عشة حمام" فى منزله بالإسكندرية

Google+ Print
مصرع شاب سقط من الطابق السابع أثناء صعوده "عشة حمام" فى منزله بالإسكندرية مصرع شاب سقط من الطابق السابع أثناء صعوده "عشة حمام" فى منزله بالإسكندرية
لقى طالب مصرعه اختل توازنه أثناء قيامه بالصعود إلى "عشة حمام"، يقوم على تربيته أعلى سطح منزلهم بالإسكندرية.

تلقى قسم ثان المنتزه من مستشفى مبرة العصافرة بوصول "مازن ح ع" 20 سنة طالب مقيم دائرة القسم مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وتوفى.

وبسؤال شقيقه "محمد ح ع" 30 سنة فنى طباعة مقيم بذات العنوان، أقر بأنه أثناء تواجد شقيقه أعلى سطح العقار سكنهم بالطابق السابع لتربية الحمام اختل توازنه وسقط أعلى سطح العقار المجاور بالطابق الخامس مما أدى لحدوث إصابته، التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365