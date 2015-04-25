ضبط 10 متهمين بحوزتهم 10 أسلحة نارية وربة منزل تتاجر فى المخدرات بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة شنتها مديرية الأمن اليوم السبت لضبط الأسلحة غير المرخصة، القبض على 10 متهمين بحوزتهم 10 أسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن 2 بندقية خرطوش و8 فرد محلى و15 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من القبض على ربة منزل تدعى "غادة ع" 37 سنة من ملوى وبحوزتها 17 لفافة صغيرة تحوى نبات البانجو المخدر تزن نصف كيلو بالإضافة إلى 12 قطعة صغيرة لحجم لمخدر الحشيش تزن حوالى 50 جراما بالإضافة إلى 15 أمبول ايفل بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 990 لسنة 2015 إدارى قسم ملوى.

كما تم القبض على "سيد ر" 30 سنة عاطل بندر المنيا وبحوزته 169 قرص الابتريل المخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.