أمن الإسكندرية يضبط هاربين من أحكام قضائية

تمكن النقيب محمد الرفاعى الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية "منفذ أبيس" دائرة ثان الرمل من ضبط محمد ب.34 سنة عاطل محكوم عليه فى القضية جنايات قسم أول الرمل "قتل عمد" غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة.

وتمكن النقيب محمد النويشى، الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية "منفذ الرسوم" دائرة أول العامرية من ضبط عادل. ع 43 سنة المحكوم عليه فى عدد "40" حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "شيك – تبديد" آخرها القضية جنح ثان العامرية "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة 3 شهور. وجارى التنفيذ عليهما.