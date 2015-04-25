أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الوادي الجديد تنظم دورة إصلاح وتركيب أجهزة التبريد المنزلى

Google+ Print
الوادي الجديد تنظم دورة إصلاح وتركيب أجهزة التبريد المنزلى الوادي الجديد تنظم دورة إصلاح وتركيب أجهزة التبريد المنزلى

الوادي الجديد

يقوم مجلس تدريب الصناعات التابع لوزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية التعاون المهنى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم دورة I T C  مهنة صيانة أجهزة التبريد المنزلى  بمركز أجيال للتدريب والاستشارات  بمركز الداخلة بالوادى الجديد.

وتحدث حسن جمال المهندس المسئول عن التدريب أن هذه الدورات تستهدف شباب الخريجين دون المعينين من الدبلومات الفنية أو خريجين بالجامعات  لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل حقيقية ومواكبة لسوق العمل دون انتظار التعيين.
> وأكد  حسن جمال أن كافة هذه الدورات بالمجان تيسيرا على الشباب مضيفا أن عدد المتدربين فى الدورة الواحدة 20 متدرب ومدة الدورة 22 يوما بواقع 3 ساعات يوميا.

ومن المتوقع أن يتقن المتدرب فى نهاية الدورة إصلاح وتركيب جميع أجهزة التبريد المنزلى ويكون جاهز للدخول فى سوق العمل ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من I T C  كما يحصل على شنطة شاملة لجميع المعدات اللازمة لعملية صيانة وتركيب أجهزة التبريد.

و صرح وليد أحمد سليمان  المسئول عن المشروع بالمجلس، أن هناك المزيد من الدورات فى الأيام القادمة لتدريب الخريجين على ”إصلاح اجهزة التكييف ــ إصلاح المحمول الحديث ــ إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية  مشيرا إلى أن هناك العديد من الدورات للفتيات فى جوانب آخرى مثل  الكليم ــ السجاد ــ التريكو ــ المشغولات اليدوبة​” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا