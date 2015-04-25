الوادي الجديد تنظم دورة إصلاح وتركيب أجهزة التبريد المنزلى

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يقوم مجلس تدريب الصناعات التابع لوزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية التعاون المهنى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم دورة I T C مهنة صيانة أجهزة التبريد المنزلى بمركز أجيال للتدريب والاستشارات بمركز الداخلة بالوادى الجديد.

وتحدث حسن جمال المهندس المسئول عن التدريب أن هذه الدورات تستهدف شباب الخريجين دون المعينين من الدبلومات الفنية أو خريجين بالجامعات لمساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل حقيقية ومواكبة لسوق العمل دون انتظار التعيين.

> وأكد حسن جمال أن كافة هذه الدورات بالمجان تيسيرا على الشباب مضيفا أن عدد المتدربين فى الدورة الواحدة 20 متدرب ومدة الدورة 22 يوما بواقع 3 ساعات يوميا.

ومن المتوقع أن يتقن المتدرب فى نهاية الدورة إصلاح وتركيب جميع أجهزة التبريد المنزلى ويكون جاهز للدخول فى سوق العمل ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من I T C كما يحصل على شنطة شاملة لجميع المعدات اللازمة لعملية صيانة وتركيب أجهزة التبريد.

و صرح وليد أحمد سليمان المسئول عن المشروع بالمجلس، أن هناك المزيد من الدورات فى الأيام القادمة لتدريب الخريجين على ”إصلاح اجهزة التكييف ــ إصلاح المحمول الحديث ــ إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية مشيرا إلى أن هناك العديد من الدورات للفتيات فى جوانب آخرى مثل الكليم ــ السجاد ــ التريكو ــ المشغولات اليدوبة​” .